وزير المالية الروسي يحذر مجموعة العشرين من مخاطر استمرار العقوبات ضد موسكو على الاقتصاد العالمي

موسكو-سانا

حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول مجموعة العشرين من المخاطر التي سيواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات على خلفية العقوبات ضد روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سيلوانوف الذي شارك بواسطة تقنية الفيديو باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين قوله اليوم في بيان “إن وضع الاقتصاد العالمي تردى بشكل ملموس وقد تسببت السياسة النقدية والائتمانية التي اتبعتها الدول

المتطورة في السنوات الأخيرة بزيادة ضغط التضخم والعقوبات المفروضة ضد روسيا لم تؤد إلا للمزيد منه بل إلى مخاطر جديدة في الاقتصاد”.

وحذر سيلوانوف أيضاً من أن ارتفاع أسعار المحروقات والمنتجات الزراعية سيضرب قبل كل شيء ولاسيما الدول النامية والدول ذات المداخيل المنخفضة وبعضها قد يواجه ليس فقط مشكلات اقتصادية بل عواقب اجتماعية خطيرة مشيراً إلى أنه رغم كل الصعاب لم ترفض روسيا أبدا الوفاء بالتزاماتها والاستمرار في تنفيذ جميع العقود.

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