حفل فني في مدارس بنات الشهداء بذكرى انتصار روسيا على النازية

دمشق-سانا

أقيم اليوم حفل فني في مدارس بنات الشهداء بدمشق تعبيراً عن متانة علاقات الصداقة والتعاون بين سورية وروسيا الاتحادية وبمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لانتصار روسيا على النازية.



واستهل المشاركون الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار تلا ذلك عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وعرض فيلم وثائقي عن العلاقات السورية الروسية.

وأدت فرقة كورال مدارس أبناء وبنات الشهداء مجموعة من الأغاني السورية والروسية الوطنية كما أدى الطلبة مجموعة من اللوحات الفنية الشعبية الراقصة من وحي التراث السوري والروسي إضافة إلى فقرات شعرية.

وفي كلمة لها أكدت مديرة المدارس الداخلية لأبناء الشهداء أن هذا الاحتفال يعبر عن عمق العلاقات والتعاون الكبير بين الشعبيين الصديقين موجهة الشكر لروسيا الاتحادية التي وقفت مع سورية في قضاياها العادلة بمواجهة العدوان والإرهاب العالمي بالإضافة لدعمها لها بكافة المجالات.

ونوه السفير الروسي بدمشق ألكسندر يفيموف في كلمة له بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين شعباً وجيشاً وقيادة موجها الشكر للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على تنظيم هذا الحفل الذي يعبر عن العلاقات الراسخة بين البلدين.

وقدمت فرقة الكورال مجموعة من الأغاني المنوعة بهذه المناسبة ثم اختتم الاحتفال بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.

حضر الاحتفال العماد المتقاعد محمود الشوا نائب وزير الدفاع و محافظ دمشق وعدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقادة القوات الروسية العاملة في سورية.

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