لوحات فنية راقصة وعروض مسرحية في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان المسرح المدرسي باللاذقية

اللاذقية-سانا

تضمنت فعاليات اليوم الثاني من المهرجان السنوي السابع للمسرح المدرسي في اللاذقية فقرات موسيقية ولوحات فنية راقصة وفنوناً شعبية وعرضاً مسرحياً وكورال عزف وغناء.

وخلال الفعالية التي أقيمت على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة قدمت فرقة كورال سنابل المحبة التابع لصالة سليمان العجي مجموعة من المعزوفات والأغاني بمشاركة 30 كورالاً و13 عازفاً وعازفة استخدموا فيها آلات الكمان والناي والعود والقانون والإيقاع والبيانو والغيتار بإشراف ايفا عبد الرحمن من بينها أغاني (زوري بيوتنا ياشمس الأطفال) و(حلوة يانيالها) و(ياحلوة شعرك داري) وفقرة قدود حلبية.

وفي تصريح لمراسلة سانا أكدت مدربة الفرقة ميري ميكائيل أن الموسيقا جزء من حياتنا اليومية ولذا لا بد من نقل الخبرات الفنية إلى طلاب المدارس وصقل مواهبهم من خلال التدريب لتقديم عروض جيدة تجسد روح المشاركة الجماعية ما بين العازفين والكورال مشيرة إلى ضرورة توجيه الأطفال لسماع أغان هادفة تنمي لديهم الذائقة الموسيقية.

كما تضمنت الفعاليات عرضاً مسرحياً بعنوان أصدقاء الشمس من إخراج أريج حسن ويتحدث العرض عن الصراع بين طاقتي الخير والشر من خلال حوار بين حيوانات الغابة بأسلوب بسيط ومحبب يبرز أهمية فكرة التعاون عندما لا نستطيع أن ننجز أعمالنا بشكل أفرادي.

وأكدت مخرجة العمل على ضرورة دعم المسرح المدرسي ليصبح قادراً على العطاء بشكل أفضل.

وشارك طلاب من معهد العجان بالإضافة لـ سونيا محمد معلمة بالمسرح المدرسي وآية أرسوزي مدربة موسيقا بالمسرح المدرسي بعرض للآلات النفخية “الترومبيت والكلارينت والفلوت واوكرديون ودرامز و البيانو” حيث أشارت المدربتان سونيا وآية الى أهمية الآلات النفخية وجماليتها التي تناسب المسرح وتجذب الجمهور.

كما أكدتا ضرورة المشاركة بمثل هذه الاعمال والتشجيع المستمر من قبل المدربين والأهل لخلق حالة فنية مستمرة تتعزز في نفوس الطلبة.

وتضمنت العروض أيضاً لوحة راقصة من التراث الشعبي شارك فيها نحو 20 راقصاً وراقصة بإشراف المدربة غيداء محمد رئيسة دائرة المسرح المدرسي نالت إعجاباً وتفاعلاً كبيراً من الحضور.

وأكدت منسقة المهرجان غادة درويش على أهمية المسرح التفاعلي ودوره في استقطاب المواهب الموسيقية وتنميتها لتظهر بالشكل الأمثل.

ومن المشاركين بالعروض التوءم ريما غانم مشاركة بالعزف على البيانو المرافق للآلات النفخية وآرام غانم على الترومبيت حيث أعربا في تصريحهما لـ سانا عن سعادتهما بهذه المشاركة التي شكلاً حافزاً كبيراً لهما للاستمرار بتقديم الأفضل.

غفار ديب

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