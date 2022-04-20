بكين: مستعدون للعمل مع موسكو لتشكيل عالم متعدد الأقطاب

موسكو-سانا

أعرب السفير الصيني لدى روسيا تشانج هانهوي عن استعداد بلاده للعمل مع روسيا لبذل جهود مشتركة للحفاظ على السلام العالمي وضمان العدالة وتشكيل عالم متعدد الأقطاب.

ونقلت روسيا اليوم عن تشانج قوله في اجتماع في مجلس الدوما الروسي “إن روسيا كانت وستظل قوة عظمى ولاعباً رئيسياً في السياسة العالمية وإن أي محاولة لتهميش روسيا لن تتحقق” مشيراً إلى أن العلاقات بين بكين وموسكو في نقطة انطلاق جديدة ولا يعتمد مستقبل البلدين فحسب على تطوير التعاون بينهما بل مستقبل البشرية جمعاء.

وأضاف تشانج: “سنطور العلاقات مع روسيا بشكل ديناميكي على أساس المنفعة المتبادلة والأمد الطويل بغض النظر عن حالة علاقات روسيا مع الدول الأخرى” مؤكداً أن هذه هي استراتيجية الصين الراسخة على المدى الطويل.

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