فرار آلاف الأشخاص جراء اتساع رقعة حرائق الغابات في ولاية أريزونا الأمريكية

واشنطن-سانا

أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم مع اتساع نطاق حرائق الغابات التي ضربت ولاية أريزونا الأمريكية.

ونقلت رويترز عن مجلس المشرفين في مقاطعة كوكونينو قولهم إن “حريقاً اجتاح شمال شرق تلال شبه مأهولة على بعد 23 كيلومتراً شمال مدينة فلاغستاف بولاية أريزونا” مؤكدين أن الحريق انتشر إلى المزيد من المناطق بفعل رياح الربيع العاصفة وأحرق 24 مبنى سكنياً وأجبر 2000 شخص على الإخلاء وأتى على 16625 فداناً أي بما يوازي مساحة منطقة منهاتن.

يذكر أن شخصين لقيا مصرعهما منذ أسبوع جراء حرائق الغابات التي اجتاحت منطقة رويدوسو في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية كما اندلعت حرائق غابات في أماكن أخرى من ولاية نيو مكسيكو على طول نهر ريو غراندي دون تسجيل إصابات في حين بدأت السلطات تحقيقاً لمعرفة أسباب هذه الحرائق.

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