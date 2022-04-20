زاخاروفا: النازيين الجدد يحتجزون مدنيين وأجانب

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وجود رهائن محتجزين لدى سلطات النظام في كييف من قبل النازيين الجدد الذين دربهم حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها في إفادة صحفية أن “خريجي تلك البرامج الغربية إلى جانب مقاتلين قوميين آخرين في أوكرانيا يحتجزون المدنيين كرهائن ويستخدمونهم كدروع بشرية” مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأجانب بين الرهائن حيث اتصلت حكومات دولهم بروسيا لطلب المساعدة في تحريرهم.

وأوضحت زاخاروفا أن طلبات المساعدة في إطلاق سراح الأجانب المحتجزين كرهائن من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين تأتي غالبا من دول الناتو نفسها التي ساعدت في تدريب المسلحين في إطار برامج خاصة وأضافت: “هؤلاء هم طلاب الناتو الذين تم تدريبهم في دول الناتو وهم يقومون بتعذيب وإساءة معاملة وإعدام الأشخاص المشتبه في إعجابهم بروسيا أو حتى إبداء مجرد سلوك طبيعي تجاهها”.

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