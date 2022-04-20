إصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال اثنين جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضفة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل اثنان مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سالم شرق نابلس وقرية النبي صالح شمال رام الله واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق واعتقال شاب كما اعتقلت فلسطينياً أثناء مروره على أحد حواجزها جنوب مدينة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم 14 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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