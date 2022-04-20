قبل جولة من ختام دوري الشباب لكرة القدم الاتحاد أهلي حلب يحسم اللقب

محافظات-سانا

احتفظ فريق الاتحاد أهلي حلب بلقب بطولة دوري كرة القدم لفئة الشباب بعد فوزه على الوحدة 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 25 وقبل الأخيرة من المسابقة.

وتوج الاتحاد باللقب بتصدره فرق الدوري برصيد 55 نقطة مبتعدا بفارق 8 نقاط عن الوثبة أقرب ملاحقيه وذلك قبل ختام الدوري بجولة واحدة.

وبالعودة إلى نتائج الجولة الـ 25 فقد فاز المحافظة على العربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب البلدي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء.

وبهذه النتيجة رفع المحافظة رصيده إلى 34 نقطة بينما تجمد رصيد العربي عند 21 نقطة بالمركز الثالث عشر وقبل الأخير علماً أنه هبط رسمياً للدرجة الأولى.

وتعادل الوثبة سلباً مع تشرين في مباراتهما في اللاذقية كما تعادل الكرامة مع حطين بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما في حمص.

وفاز الطليعة على الجيش بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي بحماة.

وقبل ختام الدوري يتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 55 نقطة يليه الوثبة 47 نقطة ثم الكرامة والوحدة بـ 38 نقطة لكل منهما فالجيش والمحافظة وجبلة بـ 34 نقطة لكل فريق منهم فالنواعير 33 نقطة وتشرين 32 والحرية 31 فحطين والطليعة بـ 30 نقطة لكل منهما فالعربي 21 والجهاد بـ 4 نقاط.

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