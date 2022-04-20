وزير الدفاع الصيني:سندافع عن مصالحنا وعلى واشنطن عدم الاستخفاف بقدراتنا

بكين-سانا

أكد وزير الدفاع الوطني الصيني وي فنغ خه أن جيش بلاده سيحافظ بحزم على سيادة وسلامة أراضيه داعياً الولايات المتحدة إلى التوقف عن الاستخفاف بعزيمة الصين وقدراتها.

ونقلت وكالة شينخوا عن وي قوله خلال محادثات هاتفية اليوم مع نظيره الأمريكي لويد أوستن إن “بكين ستدافع عن مصالحها الوطنية وكرامتها، وعلى الولايات المتحدة ألا تستخف بقدرات الصين وعزيمتها” داعياً واشنطن للتعامل مع مسألة تايوان بشكل صحيح تفادياً لأي تأثير سلبي على كلا البلدين.

وشدد الوزير وي على أن الجيش الصيني سيحافظ بحزم على السيادة الوطنية وأمنها مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية تعزيز الثقة المتبادلة والحوار بين البلدين.

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