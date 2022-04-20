SCS-NET

جرحى الوطن ينجحون في تطويع الأدوات المعينة لهم لتلبية احتياجاتهم وإنجاز أعمالهم

2022-04-20

دمشق-سانا
نجح جرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة في تطويع الأدوات المعينة لهم بما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم وإنجاز أعمالهم والتواصل مع محيطهم.
وذكر مشروع جريح الوطن في فيديو نشره على صفحته في “فيسبوك” أن 98 بالمئة من الجرحى الذين فقدوا قدرة البصر باتوا اليوم يستخدمون الهاتف الناطق بعد أن تم تدريبهم على كل تطبيقاته وأنه خلال هذا العام سيتمكن جميع هؤلاء الجرحى من اتقان هذا الأمر جيداً.
وأوضحت بيانات الفيديو أن الجرحى الذين أثرت الإصابات الحربية على قدرة النطق لديهم خضعوا لجلسات تأهيل مكثفة ساعدتهم في تحسين قدراتهم على النطق والكلام وأن جميع جرحى الشلل السفلي التام الرباعي وبنسبة 100 بالمئة يستخدمون الكرسي الكهربائي الذي يساعدهم على الحركة والانتقال ما عزز اعتمادهم على ذاتهم.
وبين الفيديو أن نجاح الجرحى في استخدام تلك المعينات يساعدهم في العمل والإنتاج والحياة الاجتماعية ومتابعة تحصيلهم الدراسي والانخراط في المنافسات ومختلف الأنشطة مؤكداً أن جميع هذه المعينات تخضع لصيانة دورية أو تبديل بما يحقق الاستدامة في استفادة الجريح منها بالشكل الأمثل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

قائمة جديدة من جرحى القوات الرديفة تنضم لمشروع جريح الوطن

دمشق-سانا أعلن مشروع جريح الوطن قائمة جديدة بأسماء جرحى القوات الرديفة الذين سيتم ضمهم للمشروع …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved