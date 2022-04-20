جرحى الوطن ينجحون في تطويع الأدوات المعينة لهم لتلبية احتياجاتهم وإنجاز أعمالهم

دمشق-سانا

نجح جرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة في تطويع الأدوات المعينة لهم بما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم وإنجاز أعمالهم والتواصل مع محيطهم.

وذكر مشروع جريح الوطن في فيديو نشره على صفحته في “فيسبوك” أن 98 بالمئة من الجرحى الذين فقدوا قدرة البصر باتوا اليوم يستخدمون الهاتف الناطق بعد أن تم تدريبهم على كل تطبيقاته وأنه خلال هذا العام سيتمكن جميع هؤلاء الجرحى من اتقان هذا الأمر جيداً.

وأوضحت بيانات الفيديو أن الجرحى الذين أثرت الإصابات الحربية على قدرة النطق لديهم خضعوا لجلسات تأهيل مكثفة ساعدتهم في تحسين قدراتهم على النطق والكلام وأن جميع جرحى الشلل السفلي التام الرباعي وبنسبة 100 بالمئة يستخدمون الكرسي الكهربائي الذي يساعدهم على الحركة والانتقال ما عزز اعتمادهم على ذاتهم.

وبين الفيديو أن نجاح الجرحى في استخدام تلك المعينات يساعدهم في العمل والإنتاج والحياة الاجتماعية ومتابعة تحصيلهم الدراسي والانخراط في المنافسات ومختلف الأنشطة مؤكداً أن جميع هذه المعينات تخضع لصيانة دورية أو تبديل بما يحقق الاستدامة في استفادة الجريح منها بالشكل الأمثل.

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