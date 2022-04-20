المقداد خلال لقائه نعيم حمدي: للفنان السوري دور كبير في تعزيز العلاقات الثقافية مع الدول الأخرى

دمشق-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ضرورة تعزيز العلاقات الثقافية بين سورية والدول الأخرى وأهمية دور الفنان السوري في تحقيق ذلك.

وأشار الوزير المقداد خلال لقائه اليوم الفنان نعيم حمدي إلى دور الفنان السوري في نقل رسالة بلاده الثقافية والفنية إلى مختلف دول العالم ومنهم الفنان حمدي الذي مثل سورية ثماني مرات في مهرجانات أقيمت في كوريا الديمقراطية الشعبية وقدم فيها العديد من الأغاني باللغة الكورية والتي نالت الاستحسان والتقدير من الشعب الكوري وقيادته.

وأشاد المقداد بالجهود التي بذلها الفنان حمدي في نشر الفن والثقافة السورية في أنحاء عديدة من دول العالم وباللغات الحية في عدد كبير من الدول الصديقة لسورية.

من جهته أعرب الفنان حمدي عن شكره لمبادرة الوزير المقداد بتكريمه وتقدير جهوده مؤكداً استمراره في تقديم الفن السوري في مختلف دول العالم وبما يخدم أصالة سورية وإعلاء اسمها فهي مصدر للإلهام الفني والثقافي والحضاري للإنسانية جمعاء.

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