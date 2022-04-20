طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية في المناطق الشرقية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 27 – 13

المنطقة الجنوبية 26 – 12

المرتفعات الجبلية 19 – 9

المنطقة الوسطى 25 – 8

المنطقة الساحلية 22 – 14

المنطقة الشمالية 24 – 9

منطقة الجزيرة 26 – 13

المنطقة الشرقية 27-14

منطقة البادية 26 – 12

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