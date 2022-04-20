إطلاق نار داخل مقر إقامة سفير البيرو لدى الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم مقتل مهاجم حاول التسلل إلى داخل منزل سفير البيرو لدى واشنطن.

ونقلت شبكة (ان بي سي نيوز) الأمريكية عن رئيس شرطة العاصمة روبرت كونتي قوله: إن شخصاً مسلحاً مجهول الهوية حاول اقتحام منزل سفير البيرو في العاصمة واشنطن موضحاً أن أسرة السفير اتصلت بالخدمة السرية بعد سماع تحطيم نوافذ المنزل وأن اثنين من عناصر الخدمة السرية استخدما مسدسات الصعق في محاولة لاعتقال الرجل المسلح بعصا معدنية وبعد وقوع مواجهة أطلق عناصر الخدمة النار عليه فأردوه قتيلاً.

وأضاف كونتي “إن أسرة السفير والعناصر لم يصابوا بأذى فيما لم تتضح حتى الآن الظروف المتعلقة بإطلاق النار أو أسباب الاقتحام”.

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