إيران: إنجاز القضايا الفنية بمفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي

طهران-سانا

أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي اليوم إنجاز وتحديد القضايا الفنية ذات الصلة بمفاوضات فيينا حول احياء الاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت وكالة (ارنا) عن إسلامي قوله إن القضايا الفنية المتعلقة بمفاوضات فيينا “اكتملت وتحددت” بانتظار القضايا السياسية العالقة التي تعود إلى وزارة الخارجية.

وأشار إسلامي إلى اكتمال صيانة المنشآت والمواقع النووية في إيران قائلاً إنه “وفقاً لقانون العمل الاستراتيجي حول إلغاء الحظر فإن نشاطات هذه المواقع بما في ذلك مفاعل الماء الثقيل في اراك قائمة كماً ونوعاً”.

ولفت إسلامي إلى بعض التقارير التي صدرت عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال السنوات الأخيرة والتي تعارضت مع نشاطات إيران النووية مبيناً أنه تمت تسويتها عبر المشاورات مع الوكالة بناء على اتفاق الضمانات.

وأوضح أن هذه التقارير كانت معدة على أساس اتهامات مزعومة روج لها الكيان الصهيوني مؤكداً “أنهم يسعون لتوجيه التهم إلى إيران وإعطاء معلومات مزيفة لإثارة التوترات لكننا نحتفظ بعلاقاتنا الطبيعية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

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