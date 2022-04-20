بوتين: الفراغ في السوق الروسية لن يطول

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن الفراغ في السوق الروسية الناتج عن انسحاب الشركات الغربية لن يطول مبيناً أن شركات أخرى بما في ذلك الروسية ستستحوذ على هذه الحصة السوقية.

ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله رداً على سؤال حول خروج علامات تجارية مثل (زارا) و(أتش أند إم) من روسيا “إن شركات روسية يمكنها الآن أخذ مكان هذه الشركات الأجنبية” مضيفاً “إذا غادر شخص ما السوق الروسية فلن يكون المكان المقدس فارغاً أبداً وسيأخذ مكانه المصنعون المحليون”.

وشدد بوتين على وجود فرص ذهبية في السوق الروسية مع خروج شركات أجنبية وقال: هناك الكثير من الأشخاص الموهوبين في روسيا.

وأكدت الحكومة الروسية مراراً دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات المفروضة على روسيا جراء العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس واتخذت مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد وتبنت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا.

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