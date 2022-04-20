كوريا الديمقراطية: أحداث بوتشا الأوكرانية استفزاز مدبر من الغرب

موسكو-سانا

أكدت كوريا الديمقراطية أن أحداث مدينة بوتشا في أوكرانيا استفزاز مدبر من جانب الدول الغربية بهدف محاولة تشويه سمعة روسيا وعزلها.

وذكرت سفارة كوريا الديمقراطية في موسكو في بيان نقلته وكالة تاس أن الحادثة التي تصور أن مدينة بوتشا شهدت أعمال قتل جماعية تظهر بوضوح أن الولايات المتحدة والغرب يستخدمان كل الأساليب الخسيسة من أجل تحقيق هدفهما غير البريء المتمثل في تشويه صورة روسيا وعزلها دولياً.

وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت أن جميع الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي نشرها نظام كييف زاعماً أنها جرائم ارتكبها عسكريون روس في مدينة بوتشا هي مفبركة.

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