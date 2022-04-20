بحث حلول لمشاكل توقف الكليات الجامعية بعد استيلاء ميليشيا قسد عليها

الحسكة-سانا

بحث محافظ الحسكة غسان خليل خلال لقائه عمداء كليات الجامعية حلول مشكلة توقف الكليات عن أداء وظائفها بعد استيلاء ميليشيا قسد على قسم منها وتدمير القسم الآخر بقصف طائرات الاحتلال الأمريكي.

وقال المحافظ: إنه لا بديل عن المطلب الأساسي وهو عودة الكليات الجامعية كونها مصممة ككلية من حيث المدرجات والقاعات الواسعة والمخابر ولا توجد أبنية في المحافظة كمواصفات الكليات الجامعية.

وأكد خليل استعداد فرع الجامعة لإعادة الامتحانات خلال الأسابيع القليلة القادمة في حال استعادة الكليات وفي حال عدم استعادتها سيتم نقل طلاب كليتي الاقتصاد والهندسة المدنية الى دير الزور وطلاب جامعة قرطبة إلى حلب.

وتستمر وزارة التعليم العالي بتعليق الدوام في كليات فرع جامعة الفرات بالحسكة بعد استيلاء ميليشيا قسد على الكليات الجامعية وتدمير طيران الاحتلال الأمريكي لقسم منها وحرمان الاف الطلاب من التعليم.

ويضم فرع جامعة الفرات في الحسكة 8 كليات جامعية و4 معاهد إضافة إلى برامج التعليم المفتوح الخاصة بالدراسات القانونية والمصرفية.

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