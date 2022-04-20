احتفالية سورية حاشدة في صربيا بذكرى الجلاء

بلغراد-سانا

أحيت سفارة الجمهورية العربية السورية في بلغراد بالتعاون مع أبناء الجالية السورية في صربيا وفرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية احتفالية حاشدة بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لعيد الجلاء.

وأكد القائم بالأعمال الوزير المفوض الدكتور عمار عوض في كلمة بهذه المناسبة أن أبناء الجيل الذي أنجز الاستقلال ولا يزال يسطر بدمائه وتضحيات شهدائه ملامح النصر على الإرهابيين ورعاتهم سينتصرون على الإرهاب وعلى الإجراءات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري من قبل الولايات المتحدة ودول الغرب.

وشدد عوض على أن سورية كانت وستبقى حصناً منيعاً في وجه العدوان والإرهاب وركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي بفضل التفاف شعبها حول قيادته بمواجهة كل قوى العدوان والتآمر والإرهاب وهي مصممة اليوم أكثر من أي وقت مضى على طرد المحتلين وبسط سيادتها على كامل أراضيها.

ونوه عوض بالعلاقات الثنائية المتميزة بين سورية وصربيا داعياً إلى تعزيزها في كل المجالات.

حضر الفعالية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الصربية ومعاونو وزراء الثقافة والتربية والتعليم والاقتصاد والتعدين والطاقة ومفتي صربيا وممثل عن الكنيسة الأرثوذكسية الصربية.

كما حضر الحفل سفراء عدد من الدول العربية والأجنبية الصديقة وممثلو الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاكاديمية وبعض وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحشد كبير من أبناء الجالية السورية في صربيا.

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