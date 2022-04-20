ملتقى الارشاد النفسي والاجتماعي… استعراض التجارب التوعوية في مدارس حمص

حمص-سانا

بمشاركة نحو 400 مرشد اجتماعي ونفسي ناقش ملتقى الإرشاد النفسي والاجتماعي الذي أقامته مديرية تربية حمص على مدى ثلاثة أيام عدة قضايا اجتماعية ونفسية تمس حياة الطلاب في المدرسة والمجتمع.

وأشار مدير تربية حمص وليد مرعي إلى أهمية دور المرشد النفسي والاجتماعي في المدرسة لما يقدمه من نصائح وإرشادات للطلبة تفيدهم في حياتهم المدرسية والعملية موضحاً أن الملتقى يساعد في تبادل الآراء والخبرات بين المرشدين وتوعية الطلاب والأهالي بالمشاكل النفسية والاجتماعية.

من جهتها نوهت رئيسة دائرة الإرشاد النفسي والاجتماعي في وزارة التربية الدكتورة سبيت سليمان إلى أن الإرشاد يعمل بطريقة ممنهجة وواعية ومسؤولة بهدف رفع مستوى الوعي عند الطلاب واكساب المرشدين المهارات التي تجعلهم أقدر على القيام بالعمل الإرشادي بشكل كبير.

بدوره بين رئيس دائرة الصحة المدرسية في تربية حمص الدكتور غياث عباس أن الدائرة تعمل حاليا بالتعاون مع قسم الصحة النفسية والعقلية في منظمة الصحة العالمية على إدارة القلق الامتحاني والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا إلى جانب التوعية بظاهرة التنمر والعنف في المدارس.

وخلال استعراض بعض تجارب المرشدين الاجتماعيين بينت المرشدة ساندرا ابراهيم من مدرسة عبد الكريم زريبي في بلدة مرمريتا إنها استخدمت الغناء لحث الطلاب على الاهتمام بدراستهم وجذبهم فيما أوضحت المرشدة كلوديا وسوف من مدرسة وليد خوري أن اشراك الطلاب في العروض التوعوية له أثر كبير في حثهم على تبني العادات الصحية وتشجيع ذويهم على ذلك.

هنادي ديوب

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