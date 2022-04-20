إنفاق أكثر من 280 مليون ليرة على أعمال المشاريع المائية في حمص

حمص-سانا

كشف المهندس موسى زيدان مدير فرع الشركة العامة للمشاريع المائية بحمص أن تكلفة المشاريع التي انتهت الشركة من تنفيذها بالمحافظة خلال الربع الأول من العام الحالي تجاوزت 280 مليون ليرة بنسبة إنجاز 86 بالمئة وتتواصل الأعمال في المشاريع الأخرى.

وأشار زيدان في تصريح لـ سانا إلى أن أهم المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً هو محطة معالجة الصرف الصحي أبو حوري والغاية منه التقليل من التلوث الحاصل في منطقة حوض العاصي والاستفادة من المياه المعالجة في أعمال الري كما تتم مواصلة تنفيذ مشروع سدة مريمين والتي تهدف إلى الاستثمار الأفضل لمياه الأمطار والاستفادة منها في أعمال الري وتحويل الأراضي الزراعية من بعلية إلى مروية.

وأوضح أن الأعمال مستمرة في تنفيذ مشروع قناة ري حمص حماة التي تهدف إلى تأمين مياه الري للأراضي الزراعية وإعادة القناة إلى وضعها السابق مبيناً أن العمل بمشروع أعمال الصرف الصحي للمنطقة الحرفية في الصايد متوقف حالياً.

صبا خيربك

نشرة سانا الاقتصادية

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency