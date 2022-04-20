الروبل الروسي يرتفع أمام الدولار واليورو

موسكو-سانا

ارتفع سعر صرف العملة الروسية الروبل أمام الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم وجرى تداول الدولار دون مستوى 79 روبلاً.

ووفق بيانات بورصة موسكو تراجع سعر صرف الدولار بواقع 36 كوبيكاً إلى 14ر78 روبلاً فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع كوبيكاً إلى 15ر84 روبلاً.

وفي سوق الأسهم انخفض المؤشر ميكسيس للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 67ر0 بالمئة إلى 97ر2301 نقطة فيما تراجع المؤشر (أر تي إس) للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 08ر0 بالمئة إلى 09ر931 نقطة.

وتراجع سعر صرف اليورو والدولار مقابل الروبل الروسي أول أمس إلى دون مستوى 83 روبلاً.

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