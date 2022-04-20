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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون موقعاً أثرياً في نابلس

2022-04-20

القدس المحتلة-سانا

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم موقعاً أثرياً قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا بأن عشرات المستوطنين اقتحموا موقع برناط الأثري الواقع على قمة جبل عيبال شمال نابلس بحماية قوات الاحتلال وذلك بعد يوم من اقتحام جبل القبيبات في برقة شمال غرب المدينة مؤكداً أن المستوطنين حاولوا أكثر من مرة إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة إلا أن الأهالي أفشلوا ذلك.

ويقتحم المستوطنون يومياً مناطق متفرقة بالضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال ويعتدون على منازل وممتلكات الفلسطينيين بهدف تهويدها.

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