استسلام أكثر من 3000 جندي أوكراني منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا

موسكو-سانا

قال النائب الأول لوزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية دانييل بيزسونوف إن أكثر من ثلاثة آلاف جندي أوكراني في دونباس استسلموا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط الماضي.

ونقلت وكالة تاس عن بيزسونوف قوله في حديث لقناة سولوفييف التلفزيونية اليوم إن “العدد الإجمالي لأسرى الحرب يتجاوز 3000 في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك”.

ولفت إلى أن خمسة جنود أوكرانيين استسلموا أمس في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية نتيجة لإلقاء قوات جمهورية دونيتسك الشعبية منشورات تدعو إلى الاستسلام.

وكانت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أعلنت الشهر الجاري أن 11 جندياً أوكرانياً ألقوا أسلحتهم طواعية وتوجهوا إلى أراضي دونيتسك.

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