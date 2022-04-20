فرقة (ليالي حلبية) تحيي تراث الشهباء وقدودها من قصر العظم

دمشق-سانا

أحيت فرقة “ليالي حلبية” بقيادة المطرب رامز سلطان ثاني أيام برنامج الأمسيات الرمضانية التي تقيمها مديرية المسارح والموسيقا في قصر العظم وسط جمهور كبير.

واستهلت الفرقة الحفل بتقاسيم وألحان قدود حلبية ومقاطع من أغنيات التراث الحلبي والدلعونة وراحو حبابي فين وأول عشرة محبوبي.

وبدأ الفنان رامز سلطان قائد الفرقة بأغنية الفنانة هدى سلطان “إن كنت ناسي أفكرك” من كلمات محمد علي أحمد وألحان رياض السنباطي بصوت عذب وقوي نال استحسان الحضور.

كما غنى الفنان سلطان أغنية ملكتم فؤادي للفنان الراحل صباح فخري بعد أن قدم لها بموال اللؤلؤ المنضود من كلمات الدكتور جلال الدهان وألحان صباح فخري إضافة إلى أغنية ويلاه من نار الهجران من كلمات الشيخ أمين الجندي.

وقدم الفنان سلطان وصلة قدود حلبية منها جاني حبيبي أبو الحلقة وصيد العصاري وقدك المياس وآه يا حلو يا مسليني.

مخرج الحفل كمال جنو أوضح لـ سانا أن الهدف من هذه الأمسية إضفاء الأجواء الرمضانية الجميلة في ليلة حلبية مميزة تحت سماء دمشق وفي فناء قصر العظم التراثي المتميز مشيراً إلى أهمية تقديم الأغاني التراثية في هذه الأماسي للحفاظ على تراثنا وتقديمه على أكمل وجه لجمهور يهتم به ويحبه.

بلال أحمد

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