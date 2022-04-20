20 نيسان 2017- الجيش العربي السوري يحرر بلدة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي

دمشق-سانا
1792 / فرنسا تعلن الحرب على النمسا.
1868 / اليابان تغير عاصمتها من كيوتو إلى إيدو.
1901 / افتتاح أول جامعة نسائية في اليابان.
1905 / إعلان هدنة إنغرامز بين القبائل الحضرمية في اليمن .
1929 / إنشاء جهاز البوليس الدولي الإنتربول.
1947 / عقد أول انتخابات برلمانية في اليابان.
1972 / المكوك الفضائي أبولو 16 يهبط على سطح القمر.
2009 / انعقاد مؤءتمر ديربان في جنيف بسويسرا والذي نظمته الأمم المتحدة بهدف مناهضة العنصرية.
2017/ الجيش العربي السوري يحرر بلدة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة.
من مواليد هذا اليوم
1808 / نابليون الثالث، أول رئيس للجمهورية الفرنسية وثاني إمبراطور لفرنسا.
1889 / أدولف هتلر، مستشار ألمانيا النازية.
1918 / كاي سيغبان، عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1981/.
1927 / كارل مولر، عالم فيزياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1987/.
1975/ رشا شربتجي، مخرجة سورية.
من وفيات هذا اليوم
1472 / ليون باتيستا ألبيرتي، مهندس معماري وعالم رياضيات وشاعر إيطالي.
1918 / كارل فرديناند براون، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1909/.
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