20 نيسان 2017- الجيش العربي السوري يحرر بلدة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي

دمشق-سانا

1792 / فرنسا تعلن الحرب على النمسا.

1868 / اليابان تغير عاصمتها من كيوتو إلى إيدو.

1901 / افتتاح أول جامعة نسائية في اليابان.

1905 / إعلان هدنة إنغرامز بين القبائل الحضرمية في اليمن .

1929 / إنشاء جهاز البوليس الدولي الإنتربول.

1947 / عقد أول انتخابات برلمانية في اليابان.

1972 / المكوك الفضائي أبولو 16 يهبط على سطح القمر.

2009 / انعقاد مؤءتمر ديربان في جنيف بسويسرا والذي نظمته الأمم المتحدة بهدف مناهضة العنصرية.

2017/ الجيش العربي السوري يحرر بلدة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة.

من مواليد هذا اليوم

1808 / نابليون الثالث، أول رئيس للجمهورية الفرنسية وثاني إمبراطور لفرنسا.

1889 / أدولف هتلر، مستشار ألمانيا النازية.

1918 / كاي سيغبان، عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1981/.

1927 / كارل مولر، عالم فيزياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1987/.

1975/ رشا شربتجي، مخرجة سورية.

من وفيات هذا اليوم

1472 / ليون باتيستا ألبيرتي، مهندس معماري وعالم رياضيات وشاعر إيطالي.

1918 / كارل فرديناند براون، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1909/.

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