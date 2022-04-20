الولايات المتحدة تستعد لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

واشنطن-سانا

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن بصدد الموافقة على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار وذلك بعد أقل من أسبوع من الإعلان عن حزمة مماثلة وبالقيمة نفسها.

ونقلت شبكة سي إن إن عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس جو بايدن قولهم إن تفاصيل الحزمة الجديدة لا تزال قيد الإعداد فيما أفادت شبكة “أن بي سي نيوز” بأن المساعدات الجديدة يتوقع أن تتضمن المزيد من أسلحة المدفعية وعشرات آلاف القذائف.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمس أن بايدن وزعماء آخرين بحثوا خلال مؤتمر عبر فيديو مخصص لأوكرانيا مسألة تقديم ذخائر إضافية ومساعدات أمنية للقوات الأوكرانية.

وكان بايدن كشف في الـ13 من نيسان الجاري عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار لكييف تشمل مروحيات ومدافع هاوتزر وناقلات جند مصفحة.

وقدمت واشنطن حتى الآن أكثر من 2ر3 مليارات دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا دون حساب الحزمة الجديدة المتوقعة.

ويأتي استمرار تدفق الاسلحة والمساعدات العسكرية الأمريكية والغربية إلى أوكرانيا على الرغم من التحذيرات الروسية بأن مثل هذه الأفعال ستفاقم الأوضاع وتزيد التوتر.

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