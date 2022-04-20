جونسون يعتذر لخرقه قواعد مكافحة كورونا ويرفض الاستقالة

لندن-سانا

قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتذاراً (بلا تحفظ) من النواب بعدما فرضت عليه الشرطة غرامة مالية لخرقه قيود مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) في حزيران عام 2020.

ونقلت فرانس برس عن جونسون قوله أثناء اعتذاره: “لم يخطر ببالي حينها أو حتى بعد ذلك أن مشاركتي في تجمع بمناسبة عيد ميلادي في داونينغ ستريت يمكن أن تشكل انتهاكاً للقواعد التي كان معمولاً بها آنذاك” مضيفاً “لقد ارتكبت خطأ وأعتذر عنه بلا تحفظ” لكنه رفض الاستقالة.

يذكر أن جونسون هو أول رئيس حكومة بريطاني يعاقب لخرقه القانون أثناء توليه منصبه.

وكان استطلاع للرأي في بريطانيا أظهر أمس أن معظم الناخبين البريطانيين يرون أن جونسون كاذب وغير كفؤ.

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