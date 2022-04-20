ثقافي حمص يستضيف لقاء لشعراء وأدباء شباب

حمص-سانا

بهدف دعم المواهب الشابة وصقل تجربتها الشعرية نظم المركز الثقافي بحمص لقاء شعرياً أدبياً شارك فيه أعضاء رابطة أدباء سورية من الشعراء والأدباء الشباب وحضره جمهور من المثقفين والمهتمين.

وقدمت الشابة نور عساف نصاً بعنوان (سواء رضيت أم لم ترض) عاتبت فيه الآخر الذي غادرها دون اكتراث لمشاعرها الرقيقة في حين شارك محمد نور الأحمد وريناز حجواني من طلاب كلية الهندسة بجامعة البعث بقصيدة حوارية إحياء لفن النقائض بطريقة المعاتبة لا الهجاء كما اعتاده جمهور الأدب.

وشاركت عبير سمحة وآية الحجازي بقصيدتين نثريتين الأولى عن فقد صديقة والثانية عن واقع الشباب بفعل الظروف فيما شاركت إسراء الدالي بقصة قصيرة حملت عنوان (ذكريات في حضرة الزهايمر) وفيها تروي قصة زوج فقد زوجته لكن ذكرياتها معه ما زالت تتشبث بالمكان فتعبق بالحنين.

واختتمت الشابة بثينة الخولي اللقاء بنص سردي بعنوان (فتاتي الشقية) وفيه رسالة أنثى إلى والدها الذي فقدته بسبب الحرب فتعاهده أن يظل حاضراً في نجاحاتها كما كان يتمنى.

أحمد العمر المشرف على الرابطة في حمص والذي كان له مشاركة بقصيدة بعنوان (عتاب على ضفاف بردى) حملها شوقه إلى دمشق أوضح لـ سانا الثقافية أن الرابطة التي تضم نحو 400 شاب وشابة من الموهوبين شعراً ونثراً تهدف من خلال نشاطاتها إلى تنمية المواهب الأدبية الشابة وتشجيعها على النهل من الثقافة وإعادة إحياء التراث والتمكين للغتنا العربية الفصحى.

حنان سويد

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