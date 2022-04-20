معلمون يقدمون نتاجاتهم الفنية في معرض جماعي

السويداء-سانا

قدم عشرة مدرسين ومدرسات خلال معرض جماعي افتتح اليوم لوحات فنية بتقنيات وأساليب متنوعة منها الرسم الزيتي والمائي وأعمال يدوية ومشغولات من الخزف.

المعرض الذي أقامه المكتب الفرعي لنقابة المعلمين في السويداء بالتعاون مع مديرية التربية شهد مشاركة عدد من خريجي المعهد المتوسط للفنون التشكيلية بالإضافة الى غير المختصين من ذوي المواهب الفنية.

رئيس مكتب النشاط والمشاريع في المكتب الفرعي لنقابة المعلمين في السويداء خالد جمال أبو فخر تحدث لـ سانا عن أهمية المعرض في تسليط الضوء على مواهب المعلمين وعرضها للجمهور بما يعطيهم الدافع والحافز لتنميتها وخاصة بعد أن ضمت معظم مدارس المحافظة معارض فنية دائمة.

المدرس بسام أبو كامل المشارك في المعرض بثلاثة أعمال بالألوان المائية والزيتية أوضح أن أعماله تتحدث عن البيئة التراثية القديمة وتحمل في طياتها الثورة اللونية المتمازجة والتعبير النفسي من خلال رسم وجوه متعبة وهي تتحول إلى التفاؤل لافتاً إلى أن المعرض يشكل مجالاً رحباً لتبادل الخبرات.

بدوره المدرس المتقاعد وعضو اتحاد الفنانين التشكيليين وليد كمال الدين وجد أن هذه المعارض تساعد في الاطلاع على التجارب الفنية لذوي المواهب من المدرسين والتعرف عن كثب على أعمالهم مشيراً إلى أن له مشاركات سابقة جماعية وفردية قدم فيها لوحات تعكس تراث السويداء.

من جهتها المدرسة ديالا نقور بينت أن مشاركتها في المعرض هي التجربة الأولى لها بعد تخرجها من المعهد المتوسط للفنون التشكيلية حيث شاركت بعمل فني على الزجاج المعشق بعنوان “فتاة بروح دمشقية” لافتة إلى أن هذه المشاركة تشكل بالنسبة لها خطوة جديدة وداعمة لمشاركات قادمة.

المدرسة راما خداج شاركت في المعرض من خلال 10 لوحات زيتية تمثل الوجوه الإنسانية بمختلف حالاتها واصفة مشاركتها بالحافز لإغناء تجربتها الفنية.

المدرسة رنا القنطار المشاركة بعدة أعمال خزفية من توالف البيئة نوهت بأهمية الاستمرار في إقامة المعارض للمعلمين لدورها في تحفيزهم على المزيد من العطاء والإبداع وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض نتاجهم الفني على الجمهور.

بينما أشارت المدرسة سماح نقور إلى أن مشاركتها أثرت تجربتها الأكاديمية وخاصة أنها خريجة كلية فنون جميلة باختصاص رسم وتصوير بالإضافة إلى كونها تحقق لها التعلم المستمر.

الجدير ذكره أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام.

سهيل حاطوم

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