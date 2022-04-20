استطلاع: غالبية الإيطاليين يشيرون إلى تلاعب بأخبار أوكرانيا

روما-سانا

كشف استطلاع حديث للرأي في إيطاليا أن العديد من الإيطاليين يعتقدون أن وسائل الإعلام الإيطالية أو سلطات كييف تتلاعب بالمعلومات الواردة عن أوضاع أوكرانيا.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية على موقعها الإلكتروني اليوم فإن 46 بالمئة من الإيطاليين ممن شملهم الاستطلاع يرون أن المعلومات الواردة من أوكرانيا معظمها يتم التلاعب بها وتشويهها في إيطاليا أما نسبة 23 بالمئة فيرون أن المعلومات والصور التي تتعلق بجرائم حرب مفترضة مفبركة من قبل الحكومة الأوكرانية.

وأجرى الاستطلاع معهد “ديموس” في الحادي عشر والثاني عشر من هذا الشهر لحساب الصحيفة الإيطالية اليومية وشمل عينة من أكثر من ألف شخص بهامش خطأ نسبته 3.1 بالمئة.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في وقت سابق اليوم أن موسكو ستكشف وتثبت حقيقة ما حدث فعلا في مدينة بوتشا بضواحي كييف حيث تزعم وسائل إعلام غربية وسلطات كييف أن الجيش الروسي ارتكب فيها جرائم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency