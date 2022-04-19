موسكو: الولايات المتحدة ودول الغرب يتحملون مسؤولية تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة ودول الغرب تتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط نتيجة تهربهم من حل القضية الفلسطينية وتذرعهم بالأحداث الجارية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “ننطلق من حقيقة أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي طويل الأمد هو إحدى بؤر التوتر في الشرق الأوسط ويقوم على أساس عدم وجود تسوية سياسية ويقع جزء كبير من المسؤولية عن الوضع الحالي على عاتق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يتهربان من التسوية بذريعة الأحداث في أوكرانيا ومن المشاركة في أنشطة الرباعية الدولية للوسطاء وهي آلية أقرها مجلس الأمن الدولي لذلك”.

ووفقاً للبيان أعربت روسيا عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية وخاصة في البلدة القديمة للقدس المحتلة مشيراً إلى أن الدبلوماسيين الروس يجرون الاتصالات اللازمة لاستقرار الأوضاع هناك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث أمس خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة وقضايا التسوية في الشرق الأوسط في سياق التوتر في الضفة الغربية والقدس.

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