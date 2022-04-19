هبوط الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

بروكسل-سانا

شهدت سوق الأسهم الأوروبية أسوأ يوم لها في أسبوعين اليوم في حين أظهرت أسهم شركات الطاقة أداء جيداً على الرغم من هبوط حاد في أسعار النفط.

ووفق رويترز أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضاً بنسبة 0.8 بالمئة تقوده خسائر لأسهم القطاعات الدفاعية ومن بينها الرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية في حين تراجعت كل المؤشرات في أسواق الأسهم الرئيسة في أوروبا لكن المؤشر القياسي أغلق فوق أدنى مستوياته للجلسة مع صعود أسهم شركات الطاقة 0.5 بالمئة على الرغم من هبوط بنسبة 5 في المئة في أسعار النفط.

وجاءت أسهم توتال إنرجيز وبي بي وشل كأكبر الداعمين للمؤشر ستوكس 600 مع صعودها ما بين 0.4 بالمئة و1.6 بالمئة.

ومن بين البورصات الرئيسة في أوروبا أغلق المؤشر كاك 40 في بورصة باريس منخفضاً 0.8 بالمئة.