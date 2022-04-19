مأدبة إفطار خيرية لأطفال أيتام مجمع لحن الحياة لرعاية الطفولة بضاحية قدسيا

ريف دمشق-سانا

بمناسبة شهر رمضان أقامت مجموعة من الجمعيات الأهلية مساء اليوم مأدبة إفطار خيرية تحت عنوان “جبر الخواطر” لنحو 600 شخص من مستفيدي هذه الجمعيات وذلك في مجمع لحن الحياة لرعاية الطفولة في ضاحية قدسيا بريف دمشق.

ويقام هذا النشاط السنوي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتضمن إلى جانب مأدبة الإفطار مجموعة من المسابقات والنشاطات الترفيهية للأطفال الأيتام المقيمين في المجمع وعدد من النساء المعيلات المسجلات في الجمعيات.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين بين لـ سانا أن التعاون والتنسيق بين الجمعيات مهم وخصوصا في مجال رعاية الأيتام مشيرا إلى أنه من أولويات العمل في الوزارة تقديم الدعم الكامل لدور الرعاية وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى تطوير العلاقة بين الوزارة والجمعيات الأهلية الفاعلة في هذا المجال.

بدورها منسقة العمل الأهلي الدكتورة أمل محاسن أوضحت أن المبادرة بدأت من 8 سنوات وهدفها تنظيم العمل الخيري وتكامله مشيرة إلى أن عدد الجمعيات المشاركة في النشاط وصل إلى 10 جمعيات والهدف الأساسي لها هو إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال وتقديم الرعاية والاهتمام لهم مما يعطيهم دافعا كبيرا في المستقبل ليكونوا منتجين.

رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة حياة التنموية دانا عابدين قالت إن الفكرة من المبادرة هي تفعيل التشاركية بين مختلف الجمعيات الأهلية وتنسيق عملها بشكل أكبر مشيرة إلى دور هذه النشاطات في خلق روح المحبة والتآلف بين أفراد المجتمع.

من جهته طارق الشلاح رئيس مجلس إدارة جمعية إسعاف الخيرية للأيتام أكد أن المبادرات ضرورية بشكل كبير خلال هذه الفترة لما تقدمه من دعم للعائلات المحتاجة والأطفال الأيتام والإسهام بإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم مشيرا إلى أهمية تفعيل العمل التطوعي في المجتمع مما يسهم في تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة بشكل كبير.

مديرة مجمع لحن الحياة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية ندى الغبرة أوضحت أن المجمع يقوم برعاية الأطفال حتى يصبحوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم في المستقبل مشيرة إلى أن التدريب والتأهيل المقدم لهم في المجمع أسهم في وصولهم إلى مراحل متقدمة في التحصيل العلمي.

مهند سليمان و هيلانة الهندي