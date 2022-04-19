السورية للنقل والسياحة.. توسعة وتطوير منتجع الكرنك العائلي في طرطوس

دمشق-سانا

تعمل الشركة السورية للنقل والسياحة على توسعة منتجع الكرنك العائلي في محافظة طرطوس وتطوير خدماته في إطار العمل على تطوير مشاريع السياحة الشعبية والداخلية لتلبية المتطلبات المتزايدة لها.

ووفق بيان نشرته وزارة السياحة عبر صفحتها على فيسبوك فإن التوسعة تجري من خلال زيادة عدد الشاليهات ليصبح 33 شاليها وتنفيذ مسبح للكبار وآخر للصغار وملعب كرة قدم سداسي معشب بدلاً من الملعب الرملي الموجود حالياً مع توسعة الملاعب الرياضية لتصبح ملاعب متعددة الألعاب (سلة وتنس وطائرة وريشة) إضافة إلى استكمال أعمال التوسعة ضمن خطة العام القادم ليصل العدد إلى 45 شاليها.

يذكر أن عدد المشاريع والشواطئ المفتوحة التي أنجزتها الشركة 4 مشاريع تتضمن مطاعم شتوية وصيفية وملاعب وصالة ألعاب للأطفال وشاليهات خشبية بسعات مختلفة وبأسعار دخول واصطياف مدروسة.

لؤي حسامو

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