رفع سقف تمويل بحث الماجستير من 500 ألف ليرة سورية إلى مليون وبحث الدكتوراه من مليون إلى ثلاثة ملايين

دمشق-سانا

كشف الدكتور محمد أسامة الجبان رئيس جامعة دمشق عن رفع سقف تمويل بحث الماجستير من 500 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة وبحث الدكتوراه من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية بهدف تسريع العملية البحثية لطلبة الدراسات العليا وتذليل الصعوبات التي تواجههم والتي قد تؤدي إلى تأخر مشاريعهم البحثية.

وأكد الدكتور الجبان خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس جامعة دمشق اليوم ضرورة إيلاء النشر العلمي الداخلي والخارجي في المجلات العلمية عالية الجودة الاهتمام الكافي وتوفير كل الظروف الملائمة للباحثين من طلاب الدراسات العليا لتسهيل إنجاز أبحاثهم وتقديم الدعم المالي لهم باعتبارهم المورد البشري الرئيس للبحث العلمي في الجامعة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من القضايا التي تتعلق بالدليل الجديد الخاص بإجراءات القيد في الدراسات العليا وتشكيل لجان الحكم وإجراءات المناقشة العلنية للرسائل والأطروحات والدفاع عنها ومنح الدرجات العلمية في كليات الجامعة ومعاهدها العليا إضافة إلى مناقشة مشروع إحداث مركز أبحاث للعلاجات الحيوية.

واستعرض مدير التفرغ العلمي في الجامعة الدكتور غيث ورقوزق مضمون الدليل الذي يهدف إلى تلخيص ما ورد في قانون تنظيم الجامعات واللائحة الداخلية وفي قرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بالدراسات العليا إضافة إلى وضع أسس موحدة لضبط موضوع تقييم رسائل الدراسات العليا.

وبين أن الدليل الجديد يتضمن المراحل الزمنية لبحث الدراسات العليا وإجراءات القيد في الدكتوراه والماجستير وشروط حصول الطالب على درجة الماجستير وإجراءات ما بعد التسجيل وقبل المناقشة لدرجتي الماجستير والدكتوراه وتقييم رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه وإجراءات التحضير لجلسة المناقشة العلنية في الماجستير والدكتوراه.

كما جرى خلال الجلسة مناقشة مشروع مركز أبحاث العلاجات الحيوية المزمع إحداثه في جامعة دمشق حيث بينت المهندسة هلا الدقاق رئيس هيئة التميز والإبداع أنه يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف مثل ربط المخابر البحثية الخاصة بالتقانة الحيوية ضمن شبكة واحدة تحقق أعلى مستويات التنسيق والتشاركية في إجراء أبحاث نوعية تخدم الرؤية الوطنية في قطاع التقانة

الحيوية وتحفيز قيام أبحاث تترجم المعارف الطبية الحيوية إلى تقانات علاجية وتشخيصية مفيدة لصحة المواطن تسهم في تطوير الصناعات الدوائية كما وجه رئيس الجامعة العمداء لمتابعة المواقع الإلكترونية في كلياتهم ومعاهدهم لدورها في رفع تصنيف الجامعة عالمياً.

وناقش أعضاء المجلس عدداً من المسائل المتعلقة بسير العملية التدريسية في بعض كليات الجامعة والمشكلات التي تواجهها واستعدادات الكليات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني في برامج التعليم المفتوح.

هيلانة الهندي

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