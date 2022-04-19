الاتصالات: عودة منصة الاعتراضات للعمل مجدداً بعد انتهاء التحديث

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة انتهاء التحديثات التي كانت تقوم بها على منصة الاعتراضات www.cs.sy وعودتها للعمل مجدداً.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك أن الآلية الجديدة المتبعة في معالجة الاعتراضات التي يتم تسجيلها عبر المنصة لا يكتفى فيها بالاعتراض المسجل لإعادة صاحبه إلى الدعم الحكومي إذ تلزم دراسته من قبل الجهة العامة المعنية والبت به وقبول أسبابه بعدها تتم إعادة أصحاب الاعتراضات المحقة إلى الدعم الحكومي.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم بإجراء تحديثات على منصة الاعتراضات الخاصة بمشروع إعادة هيكلة الدعم الحكومي ما استدعى توقف المنصة عن الخدمة مؤقتاً.

نور يوسف