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موسكو:لا إشارات على رغبة واشنطن بالحوار حول الاستقرار الاستراتيجي

2022-04-19

موسكو – سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو جاهزة لاستئناف الحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي لكن حتى الآن لا توجد إشارات على رغبة الولايات المتحدة في ذلك.

وأضاف ريابكوف في تصريح صحفي اليوم: “في أي وقت بمجرد أن يصبح الأمريكيون مستعدين سوف نؤكد ذلك.. ولكن حتى الآن لا توجد إشارات منهم”.

ودعا نائب وزير الخارجية الروسي واشنطن إلى “التوقف عن التمارين البلاغية” الموجهة ضد موسكو والتركيز على الموضوعات والمشاكل المهمة مثل الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وتعزيزه.

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