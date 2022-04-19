بيلاروس تبدأ إنتاج لقاح سبوتنيك لايت

مينسك-سانا

بدأت بيلاروس بإنتاج محلي للقاح سبوتنيك لايت المضاد لفيروس كورونا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الصحة البيلاروسية قولها “إن أول دفعة تجريبية للقاح تم إطلاقها في 14 نيسان الجاري وأرسلت إلى مركز غاماليا الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية للتأكد من جاهزيته”.

وأضافت “إن إطلاق اللقاح البيلاروسي هو مرحلة جديدة في التعاون الروسي البيلاروسي في مجال تطعيم سكان البلدين”.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية منحت مركز غاماليا في كانون الثاني عام 2021 ترخيصا بإجراء الاختبارات السريرية الدولية للقاح (سبوتنيك لايت).

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