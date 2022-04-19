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ميدفيديف: لن يتمكن أحد من عزل روسيا أو خنق اقتصادها

2022-04-19

موسكو-سانا

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديميتري ميدفيديف أن العقوبات ضد روسيا تمثل حرباً اقتصادية عليها مؤكداً أنه لن يتمكن أحد من عزل البلاد أو خنق اقتصادها.

ونقلت وكالة تاس عن ميدفيديف قوله اليوم إن “روسيا الآن في وضع خاص وسط ضغوط غير مسبوقة وعقوبات تمثل حرباً اقتصادية واضحة عليها” مؤكداً أن روسيا “مستعدة لتلك الحرب ولن يتمكن أحد من خنق الاقتصاد الروسي وعزله عن العالم”.

وأشار ميدفيديف إلى ضرورة الاستفادة من كل القدرات والموارد الروسية للانتصار في الحرب الاقتصادية مؤكداً أن روسيا تمتلك الإمكانات الفكرية المطلوبة ورأسي المال البشري والفكري.

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