الخارجية الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال المتواصل على المقدسات

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية والأماكن الأثرية والتاريخية في فلسطين المحتلة.

واعتبرت الوزارة في بيان اليوم أوردته وكالة وفا أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة والتعبير عن القلق إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يشجع الاحتلال على تعميق مخططاته الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين.

وقالت الوزارة: إن ازدواجية المعايير الدولية باتت توفر الغطاء والحماية للاحتلال وانتهاكاته وجرائمه وتهويد الأماكن المقدسة والتراثية وتشكل ضربة للقانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة وتهدد أركان النظام العالمي.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له بهدف تمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خط الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس.

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