العراق يحتج على انتهاكات النظام التركي

بغداد-سانا

استدعت وزارة الخارجية العراقية سفير النظام التركي في بغداد علي رضا كوناي وسلمته مذكرة احتجاج على الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم “تم تسليم السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة والطلب من بلاده الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية والخروقات المرفوضة”.

وجددت الوزارة مطالبة الحكومة العراقية بانسحاب كامل القوات التركية من الأراضي العراقية بنحو يعكس احتراماً ملزماً للسيادة الوطنية مؤكدة أن العراق يمتلك الحق القانوني لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي إزاء أعمال عدائية وأحادية الجانب.

وكانت الخارجية العراقية أدانت بشدة أمس العملية العسكرية التركية شمال البلاد مؤكدة أنها خرق للسيادة الوطنية وتخالف المواثيق والقوانين الدولية ومبدأ حسن الجوار.

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