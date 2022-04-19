الحكومة الباكستانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

إسلام أباد-سانا

أدت الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهباز شريف اليوم اليمين الدستورية في قصر الرئاسة بالعاصمة اسلام أباد.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن مجلس الوزراء المكون من 34 وزيراً أدى اليمين الدستورية أمام القائم بأعمال الرئيس صادق سنجراني مشيرة إلى أنه من المتوقع إعلان توزيع الحقائب الوزارية في وقت لاحق.

يذكر أنه في الحادي عشر من الشهر الجاري انتخب البرلمان زعيم المعارضة السابق شهباز شريف رئيساً للوزراء في البلاد خلفا لعمران خان.

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