أهالي قرية مشيرفة بريف القامشلي يطردون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي

الحسكة-سانا

تصدى أهالي قرية مشيرفة في منطقة القامشلي بمساندة حاجز للجيش العربي السوري لرتل عسكري تابع لقوات الاحتلال الأمريكي حاول عبور القرية باتجاه الطريق الدولي (إم فور) وطردوه خارج المنطقة.

وأفادت مصادر محلية لمراسلة سانا بأن “رتلاً مؤلفاً من خمس مدرعات لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارة نوع (بك آب) لميليشيا (قسد) حاولت دخول قرية مشيرفة باتجاه قرية صالحية حرب فتصدى له أهالي قرية مشيرفة ورشقوه بالحجارة وطردوه خارج المنطقة.

واعترض أهالي قريتي الدعدوشية وشركو في ريف الحسكة أمس بمساندة حاجز للجيش العربي السوري 4 مدرعات لقوات الاحتلال الأمريكي وطردوها خارج المنطقة.

وتشهد مناطق الحسكة تزايداً في عدد حالات اعتراض قوات الاحتلال الأمريكية في مؤشر على رفض الأهالي وجودها على الأراضي السورية.

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