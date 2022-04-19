14 مشروعاً ريادياً شبابياً في حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات بحمص

حمص-سانا

طرحت مجموعة من الشباب الجامعي من مختلف الاختصاصات 14 مشروعاً ريادياً بهدف احتضانه من قبل حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات بحمص للمرحلة المقبلة حيث طالت المشاريع المقدمة عدداً من القطاعات التنموية والخدمية والتعليمية.

وقدم الشباب حسام ومحمد فرزات واحمد آدم مشروعي المارد وآنجل عبر تطبيقين تقنيين لتقديم خدمات طبية ومجتمعية فيما قدم الشاب منهل حسن مشروعه حول عالم الجيولوجيا وجاء مشروع محمد شاهرلي ليتخصص بالاتمتة والتحكم الصناعي عبر تطبيق تقني عالي المستوى فيما شرح الشابان أمجد الشاه واحمد الشعار مشروعهما باسم زيتا ستور وهو تطبيق الكتروني لتقديم مختلف الخدمات لشريحة واسعة من المجتمع.

وأشار الدكتور أبي صندوق مدير برنامج العمل الريادي في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بسورية لـ سانا الشبابية إلى أن العمل الريادي يهدف لمساعدة الشباب وتحويل افكارهم إلى شركات ناشئة لها دور فاعل بالبيئة المحلية وخدمة الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى وجود 3 حاضنات حالياً في دمشق وحمص واللاذقية كما يتم العمل على افتتاح حاضنات بطرطوس وحماة وحلب خلال العام الحالي مشيراً إلى أن الافكار التي يتم اعتمادها مبنية على 4 محاور اساسية أولها مدى اعتماد الفكرة على التقانة وثانيها درجة الابتكار فيها بما يتناسب والبيئة المحلية إضافة إلى ملاءمة الفكرة المطروحة لحاجة المجتمع إلى جانب مدى تأثيرها على البيئة المحلية.

وأكد صندوق أن الافكار المقدمة في الحاضنة بحمص هي لشباب خضعوا للتدريب على عرض أفكارهم وفقاً للمحاور المذكورة أنفاً منوهاً إلى أنه تم احتضان عدد كبير من المشاريع في الحاضنات المستثمرة حالياً بسورية وحققت نسبة نجاح كبيرة عبر تحويلها إلى شركات على أرض الواقع.

تمام الحسن

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