حملة شبابية لتنظيف محيط شجرة الدلبة والخان الأثري في قرية حديدة بريف حمص

حمص-سانا

بمشاركة 50 شاباً وشابة نفذ فرع شبيبة حمص يوماً تطوعياً بمناسبة يوم الشجرة العالمي تضمن حملة نظافة حول شجرة الدلبة المعمرة في قرية حديدة والخان الأثري إضافة إلى غرس اشجار ضمن مدارس القرية الواقعة في ريف حمص الغربي.

منصور سنكري أمين رابطة تلكلخ الشبيبية أشار في تصريح لنشرة سانا الشبابية إلى أن الفعالية تمت بالتعاون مع الغرفة الفتية الدولية في حمص ومؤسسة تطوير البيئة وشملت حملة تنظيف وتعشيب حول شجرة الدلبة في القرية والتي يتجاوز عمرها 250عاماً بهدف تسليط الضوء عليها كأحد الرموز الطبيعية في المنطقة.

وأضاف “تضمنت الحملة أيضاً إزالة الأعشاب وتقليم الأغصان ووضع بعض الأحجار السوداء حول محيط الشجرة إضافة لزيارة الخان الأثري بالقرب من الشجرة وتنظيف المنطقة وجمع الأوراق وغرس بعض الأشجار في الباحات الترابية ضمن مدارس القرية”.

وأكد أن العمل التطوعي يعتبر من أساسيات الدور المجتمعي لمنظمة أتحاد شبيبة الثورة حيث يعمل على رفع الحس الوطني لدى الشباب من خلال مشاركتهم في عملية إعادة تأهيل أو تجميل المناطق التي يعيشون بها بما يعزز لدى الشباب فكرة الانتماء إلى الأرض والتمسك بها والحفاظ عليها كما هي حال شجرة الدلبة المتجذرة في الأرض منذ مئات السنين.

بدورهم أعرب كل من المتطوعين الشباب ورد يوسف وعدي عثمان وساندي أسعد ولاميتا طعمة المشاركين بالحملة أهمية زيادة المشاركة الشبابية بالقضايا البيئية إلى جانب تكريس المساهمة الطلابية في الأعمال التطوعية الرامية إلى زراعة الأشجار والحفاظ على البيئة.

رشا المحرز

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency