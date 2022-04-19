طلاب من جامعة تشرين يبتكرون عصاً ذكية للمكفوفين

دمشق-سانا

نجحت مجموعة طلاب من قسم الكهرباء (الكلية التطبيقية) تخصص (تقنيات الاتصالات) بجامعة تشرين في اللاذقية بابتكار عصاً ذكية لمساعدة المكفوفين كمشروع تطبيقي تم عرضه خلال معرض (المشاريع التطبيقية) الذي أقيم في وقت سابق بالمكتبة المركزية بالجامعة.

وتحدث الطلاب مشعل علوش وعبدو العائدي ومضر شليحة عن تجربتهم التي استلهموها من بعض المشاريع الموجهة للمكفوفين حيث أوضح علوش لـ سانا الشبابية أن العصا تنبه المكفوف عن طريق اهتزازها في قبضة اليد مع إصدارها صوت صفير يعلو أو يضعف حسب قربها من حاجز معين لافتاً إلى أنها تقسم لثلاثة أجزاء (حساس المسافة) مبرمج لمسافة 70 سم و(متحكم الأردوينو) وهو بمثابة الدماغ قابل للبرمجة حسب المداخل والمخارج و(تنبيه المستخدم).

وبين أنه توجد داخل العصا بطارية ليثيوم 7 فولط قابلة للشحن عبر شاحن الهاتف الذكي تستمر في العمل 4 أو 5 أيام حتى يتم شحنها من جديد مبيناً أن تنفيذ المشروع استغرق نحو شهرين بإشراف الدكتور حكمت جلعود وأن المنتج جاهز للاستخدام ويمكن الحصول عليه بسهولة وبسعر مقبول لأي مستهلك.

ورجح علوش إمكانية العمل لاحقاً على تطوير العصا عن طريق التحكم بطولها واستخدام نظام اتصال معين كزر طوارئ لتواصل الكفيف المستخدم مع أحد أقربائه في حالة تعرضه للخطر.

علياء حشمه

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