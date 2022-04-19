مشروع متناهي الصغر يدخل شابة من السويداء ميدان العمل والإنتاج

السويداء-سانا

تصنيع الإكسسوارات والخلاخيل وخصل الشعر بالاعتماد على الخيطان كمادة أولية هو المشروع الذي اختارته الشقيقتان مادلين وناريمان الصفدي قبل سبع سنوات ليكون بوابتهما نحو العمل والتجربة المهنية لتتمكنا بعد هذا الوقت الطويل من تثبيت أقدامهما في سوق العمل المحلية وخاصة بعد تطوير رقعة المشروع متناهي الصغر من خلال إضافة أشغال السنارة إلى قائمة منتجاتهما.

المشروع الذي واصلت مادلين 24 عاماً العمل عليه بعد سفر شقيقتها حقق اليوم قفزة جديدة من خلال البدء بتصميم وتصنيع لوحات خشبية مختلفة الأشكال والقياسات وتضمينها رسومات وكتابات جعلت منها تحفاً قابلة للاقتناء كما أوضحت الشابة في حديثها لنشرة سانا الشبابية لافتة إلى أن البدايات كانت مجرد استجابة لشغف طفولي في أوقات الفراغ والتسلية قبل أن يتخذ العمل طابعاً احترافياً متقناً.

وأضافت بدأت لاحقا اتوسع في المشروع الذي أطلقت عليه اسم (عشق) ليتحول إلى مصدر دخل يساعدني في توفير مصاريف دراستي الجامعية في اختصاص الكيمياء بجامعة دمشق حيث ركزت على التفاصيل الإبداعية في منتجاتي لتحمل شيئاً من روحي وشخصيتي ساعية لتقديم قطعاً فنية لافتة للانتباه تعكس مهارتي ودقتي ورؤيتي الجمالية.

ساعات تقضيها مادلين بالعمل ضمن منزلها دون الشعور بأي تعب أو ملل متجاوزة كما ذكرت كل الصعوبات التي تواجهها من غلاء أسعار المواد الأولية وصعوبة الحصول عليها أحياناً من أسواق السويداء جراء حرصها على الجودة في نوعية تلك المواد.

وبينت أنها تمكنت من فتح قنوات متعددة للتسويق داخل محافظة السويداء وعدد من المحافظات بما يخدم مشروعها معتمدة أيضاً على التسويق الإلكتروني عبر صفحة لها على وسيلة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إضافة إلى مشاركاتها في المعارض المختلفة.

حالة تفاؤل تسكن روح مادلين الطامحة للتوسع بالعمل وفتح صالة عرض كبيرة خاصة بمشروعها وإيصال إنتاجه إلى خارج سورية تماشياً مع متابعة تحصيلها العلمي مشددة على أهمية استثمار الوقت لتحويل الهوايات الصغيرة إلى أعمال منتجة حيث يتمكن الشباب السوري من توظيف قدراته وتطويرها نحو الأفضل.

عمر الطويل

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