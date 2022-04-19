هنغاريا: نرفض العقوبات على إمدادات النفط والغاز من روسيا

بودابست-سانا

أعلنت هنغاريا انها لن تدعم فرض عقوبات على إمدادات النفط والغاز من روسيا.

وقال وزير الخارجية والتجارة الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في تصريح اليوم وفقاً لوكالة تاس “لن ندعم عقوبات ضد النفط والغاز من روسيا وأن إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا تتم دون انقطاع”.

وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لفت الشهر الماضي إلى ضرورة منع اتخاذ قرارات من شأنها جر الدول الأوروبية إلى وسط الأزمة في أوكرانيا أثناء قمتي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

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