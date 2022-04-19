الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تستأنف اختبارات شركات أمن المعلومات

دمشق-سانا

استأنفت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة اختبارات شركات أمن المعلومات وذلك في إطار منح الاعتمادية اللازمة لهذه الشركات لتقديم خدماتها للقطاع الخاص بما فيها قطاع الاتصالات والقطاع المالي كالمصارف وشركات التأمين.

وبينت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة المهندسة مادلين الشلي في تصريح لمراسلة سانا أن عدد الشركات المتقدمة 7 شركات اثنتان منهم استكملتا جميع الإجراءات والاختبارات مشيرة إلى أن نطاق الاعتمادية الممنوحة للشركات يشمل خدمات تطوير سياسة أمن المعلومات وتدقيق أمن نظم المعلومات ووضع خطط التعامل مع الحوادث الطارئة وتقييم المخاطر والثغرات الأمنية واختبار الاختراق واستعادة بيانات مفقودة ومراجعة الكود أمنياً.

وأوضحت الشلي أن الهيئة أصدرت اللائحة التنظيمية المتعلقة بالضوابط والنواظم الخاصة باعتمادية شركات خدمات أمن المعلومات للقطاع الخاص والتي صدرت بالقرار التنظيمي رقم 2 تاريخ 17-3-2022 والصادر عن وزير الاتصالات والتقانة داعية الراغبين بالاطلاع على الضوابط والنواظم الخاصة باعتمادية شركات خدمات أمن المعلومات إلى زيارة رابط وثائق مديرية التنظيم والتراخيص.

نور يوسف

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