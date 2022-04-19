موقع تشيكي ينشر تقريراً مصوراً عن الآثار والمواقع التاريخية والسياحية في سورية

براغ-سانا

نشر موقع ايدنيس الإلكتروني التشيكي تقريراً مصوراً عن الآثار والمواقع التاريخية والسياحية السورية أعدته الرحالة والأستاذة الجامعية السابقة دانا ترافنيتشكوفا خلال زيارة قامت بها إلى سورية.

وتضمن التقرير 64 صورة لمختلف المواقع السياحية والأثرية في دمشق وحلب وحماة وتدمر ومعلولا وقلعة الحصن وأفاميا وإيبلا وأوغاريت وقلعة صلاح الدين والساحل السوري.

وعرضت الكاتبة في التقرير تفاصيل زيارتها إلى سورية وجولتها على الأماكن التاريخية والسياحية منوهة بعراقة التاريخ والحضارة في هذا البلد وجمال وتميز الآثار المنتشرة في ربوعه.

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